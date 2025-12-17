PRIMAVERA | Parma - Lazio, scelto l'arbitro: la terna completa
17.12.2025 13:15 di Christian Gugliotta
Dopo lo straordinario successo nel derby contro la Roma, contro un Torino in inferiorità numerica la Lazio Primavera non è riuscita ad andare oltre il pareggio, agguantato solo grazie all'ennesima rete stagionale nei minuti di recupero.
Nella diciassettesima giornata di campionato, la squadra di Punzi, rivitalizzata dai 7 punti totalizzati nelle ultime tre uscite, se la vedrà con il più quotato Parma, attualmente terzo in classifica a due lunghezze dalla vetta.
A dirigere la sfida sarà Silvia Gasperotti, fischietto della sezione di Rovereto, con gli assistenti Carlo De Luca e Gianluca Scardovi a completare la terna arbitrale.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.