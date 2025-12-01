PRIMAVERA | Coppa - Italia, scelto l'arbitro di Lazio - Bologna
Scopri la designazione arbitrale di Lazio - Bologna, sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera.
01.12.2025 13:30 di Christian Gugliotta
La Lazio Primavera è pronta ad affrontare i sedicesimi di finale di Coppa Italia per provare a risollevarsi dopo le ultime settimane deludenti. Reduce dal ko contro l'Atalanta, il quinto nelle ultime sei gare di campionato, la squadra di Punzi ha bisogno di dare una svolta alla propria stagione, già gravemente compromessa dai recenti risultati.
Alle ore 12:00 di giovedì 3 dicembre, al Mirko Fersini di Formello, i biancocelesti se la vedranno con il Bologna, con in palio l'accesso agli ottavi di finale della coppa nazionale.
A dirigere la gara sarà Nicolò Dorillo, fischietto della sezione di Torino, con gli assistenti Massimiliano Cirillo e Francesco Raccanello a completare la terna arbitrale.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.