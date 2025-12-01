Lazio - Milan, arbitra Guida: i precedenti preoccupano
Scottata dal finale del match di San Siro, la Lazio si prepara a ospitare il Milan all'Olimpico in cerca di riscatto. A dirigere la sfida, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia sarà Marco Guida, direttore di gara con cui i biancocelesti hanno un feelin tutt'altro che positivo.
Nei 29 precedenti con il fischietto di Torre Annunziata, infatti, la Lazio ha un pessimo bilancio, che recita 9 vittorie, 7 pareggi e ben 12 sconfitte. Come se non bastasse, nelle ultime sei gare con Guida come arbitro, il club capitolino ha ottenuto un pareggio e incassato ben 5 sconfitte, l'ultima nel derby di ritorno della stagione 2023/24.
L'ultima vittoria biancoceleste con l'arbitro campano risale addirittura al 26 settembre 2021, quando, sempre in una stracittadina, la Lazio si impose per 3-2 sulla Roma.