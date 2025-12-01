Morte Pietrangeli, il cordoglio del Lazio Club Montecitorio
Il tennis piange la scomparsa di uno dei suoi interpreti più iconici, Nicola Pietrangeli, 92 anni, il primo italiano di sempre a conquistare uno Slam e vincitore di ben 48 tornei nel corso della sua iconica carriera.
Al cordoglio per la morte del leggendario tennista si è unito anche il Lazio Club Montecitorio che, attraverso una messaggio pubblicato dall'ANSA, ne ha ricordato il profondo legame con la Lazio, di cui era grande tifoso. Nella nota si legge:
"Il Lazio Club Montecitorio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, straordinario campione e figura leggendaria dello sport italiano. Ricordiamo con affetto un uomo di talento, stile e passione, che non ha mai nascosto il suo legame con i colori biancocelesti. Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo del tennis vanno le nostre condoglianze e il nostro pensiero più sincero".