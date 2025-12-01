Morte Pietrangeli, il cordoglio del Lazio Club Montecitorio

Il Lazio Club Montecitorio ha espresso il suo cordoglio per la morte dei Nicola Pietrangeli, icona del tennis e noto tifoso biancoceleste
01.12.2025 12:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Morte Pietrangeli, il cordoglio del Lazio Club Montecitorio

Il tennis piange la scomparsa di uno dei suoi interpreti più iconici, Nicola Pietrangeli, 92 anni, il primo italiano di sempre a conquistare uno Slam e vincitore di ben 48 tornei nel corso della sua iconica carriera.

Al cordoglio per la morte del leggendario tennista si è unito anche il Lazio Club Montecitorio che, attraverso una messaggio pubblicato dall'ANSA, ne ha ricordato il profondo legame con la Lazio, di cui era grande tifoso. Nella nota si legge:

"Il Lazio Club Montecitorio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, straordinario campione e figura leggendaria dello sport italiano. Ricordiamo con affetto un uomo di talento, stile e passione, che non ha mai nascosto il suo legame con i colori biancocelesti. Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo del tennis vanno le nostre condoglianze e il nostro pensiero più sincero". 

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.