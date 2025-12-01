Milan - Lazio, stop per il Var Di Paolo: ripartirà dalla Serie B
01.12.2025 11:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA La discussione sul rigore non concesso alla Lazio nei minuti finali della sfida contro il Milan è destinato a far ancora discutere nei prossimi giorni.
Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, a scelta da parte dell'arbitro Collu di non concedere il tiro dagli undici metri dopo la revisione al Var è stata corretta, ma la scelta del Var di richiamare il direttore di gara all'OFR ha rischiato di indurre in errore Collu.
Non c'era il rigore, ma neanche il fallo di Marusic su Pavlovic. Proprio per questo - afferma il quotidiano - Di Paolo farà probabilmente due turni lontani dalla Serie A e poi rientrerà (forse) dalla Serie B.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.