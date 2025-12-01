Lazio, decisioni arbitrali vergognose! Lo sfogo di Rambaudi

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Radiosei le polemiche e la prestazione dei biancocelesti nella sfida di San Siro.

L'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare gli episodi di Milan - Lazio, gara terminata 1-0 in favore dei rossoneri ma chi si è conclusa tra le polemiche. Di seguito la sua opinione su prestazione e decisioni arbitrali:

LA GARA - "A me la Lazio è piaciuta a Milano, la squadra ha fatto bene, ha giocato un buon calcio, con qualità, contro una squadra chiusa. Abbiamo avuto occasioni, non abbiamo subito. Il gol lo hai preso anche per bravura degli avversari, ci sta in casa del Milan".

DECISIONI ARBITRALI - "Non ne parlo mai ma stavolta il tutto è vergognoso per com’è andata; lo paragono un po’ al gol non dato a Rovella col Parma: dopo svariato tempo annulli la rete. Vergognoso".

SILENZIO STAMPA - "Avrei preferito che un dirigente ci mettesse la faccia. Ci sono degli allenatori e delle società che hanno delle strategie chiare, Allegri è stato bravissimo a fare il suo: ha condizionato l’arbitro. Ha preso in giro gli arbitri. Ci vuole quindi una personalità, riconosciuta nel calcio, che si lamenti e si faccia ascoltare. Io sono sempre calmo e razionale nel commentare gli arbitri, questo errore invece non lo accetto: se non pensi che sia rigore non lo richiami al Var".

PRESTAZIONE NOTA LIETA - "Ad ogni modo ora è giusto arrabbiarsi senza però piangersi addosso. Mi prendo la prestazione, l’atteggiamento: hai imposto il tuo gioco nella loro metà campo. Zaccagni sempre top nel ruolo, Castellanos è entrato bene: viene troppo criticato; ci sono dei valori tecnici in questa squadra che non sono eccelsi ma funzionali. Da Isaksen voglio e pretendo di più, come anche da Guendouzi”.