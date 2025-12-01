Lazio, aumentano i biglietti venduti per la Coppa: il dato
La rabbia per il torto subito a San Siro contro il Milan ha portato ad un impennata di biglietti venduti per la Coppa Italia e il dato è destinato a crescere ancora
01.12.2025 11:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - I biglietti venduti per Lazio-Milan di Coppa Italia, in programma giovedì sera, sono saliti a quota 7.500. La bruciante sconfitta di San Siro in campionato ha acceso l’attesa per la rivincita all’Olimpico, e - fa sapere il Corriere dello Sport - il dato è destinato a crescere ancora nelle prossime ore.
A questo numero vanno aggiunti i 29.918 abbonati, visto che il primo turno di Coppa Italia era compreso nel pacchetto stagionale insieme a tutte le gare interne di Serie A.
La sfida contro il Milan coinciderà anche con il ritorno dei tifosi biancocelesti all’Olimpico, dopo la protesta che aveva portato circa 25.000 abbonati a rinunciare al proprio posto in occasione di Lazio-Lecce, in seguito al caso “Paparelli”.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.