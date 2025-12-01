Lazio, ancora un episodio VAR contro: l'elenco dei più gravi

Dall'introduzione del VAR la Lazio continua a collezionare sviste e torti arbitrali: il rigore non dato a San Siro è solo l'ultimo della lista

RASSEGNA STAMPA - Il VAR è spesso una ruota che gira: oggi penalizza te, domani un altro. Ma per la Lazio sembra essere diventata una vera e propria ruota della sfortuna e la società si sente sempre più danneggiata. Il rigore negato a San Siro viene vissuto come un vero scippo, uno di quelli da inserire nella personale “top five” degli errori clamorosi.

Una lista amarissima, sottolineata dal Corriere dello Sport, che comprende il rigore negato a Immobile e la successiva espulsione contro il Torino nel 2017 dopo il contatto con Burdisso, il gol di gomito di Cutrone nel 2018 (con le immagini svanite proprio nel momento decisivo e riapparse solo dopo), e il caso del “dentro o fuori?” di McKennie prima del gol di Vlahovic a Torino contro la Juventus nel 2024. Episodi che, per i tifosi laziali, sono diventati pezzi da collezione horror. E non sono nemmeno gli unici.

Fin dall’introduzione della tecnologia, l’era del VAR è stata vissuta dalla Lazio come una lunga sequenza di torti. Non a caso la società ha protestato più volte: con Lotito, con l’ex ds Tare e con Fabiani, che appena un anno fa chiese a gran voce di abolirlo.

A San Siro, questa volta, nessuna dichiarazione pubblica e si lasciano parlare le immagini. E così la società ha pubblicato su Instagram il video dell’azione incriminata, accompagnandolo con un messaggio secco: "Le immagini parlano da sole".