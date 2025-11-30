Lazio, Zaccagni è senza parole dopo il Milan - FOTO
Niente parole da parte della Lazio dopo la gara contro il Milan: l'episodio del rigore negato nel finale ha portato la società a optare per il silenzio stampa. Il 'commento' è arrivato solo sui profili social ufficiali del club.
Allo stesso modo ha fatto il capitano Mattia Zaccagni: il giorno successivo alla partita ha pubblicato una storia su Instagram riferita proprio a quanto successo a San Siro.
A una sua foto in campo in bianco e nero ha accostato tre puntini di sospensione, che lasciano intendere il suo disappunto per la decisione dell'arbitro Collu sul fallo di mano di Pavlovic. Di seguito il post.
