Inter - Lazio, l'ultima vittoria nel segno di Milinkovic: il ricordo del club - VIDEO
06.11.2025 16:30 di Simone Locusta
Domenica sera la Lazio affronterà l'Inter a San Siro, in una sfida che sa di proibito per i biancocelesti visti i precedenti. Tra le mura amiche i nerazzurri sono quasi un tabù per i biancocelesti, tanto che l'ultima volta che sono riusciti a espugnare San Siro c'era ancora Simone inzaghi in panchina.
Era il 31 marzo del 2019 e la Lazio è riuscita a vincere con uno 0-1 di misura grazie a un colpo di testa di Sergej Milinkovic-Savic che, a due passi da Handanovic, è riuscito a sfruttare il cross sul secondo palo di Luis Alberto.
A pochi giorni dal match, la società a ricordato l'ultima vittoria in trasferta tramite i propri profili social.