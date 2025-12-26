Ex Lazio | De Vrij può lasciare l'Inter: due nomi per sostituirlo
Il futuro in nerazzurro di Stefan De Vrij è in bilico. In scadenza a giugno 2026, l'ex difensore della Lazio sta trovando sempre meno spazio con Chivu, che gli sta spesso preferendo Bisseck, e potrebbe decidere di lasciare l'Inter già a gennaio per trovare maggiore minutaggio e provare a strappare una convocazione al Mondiale.
Tra i club interessati all'olandese ci sono Al-Ittihad, Nottingham Forest, Benfica e Bologna, ai quali nelle ultime ore sembra si sia aggiunto anche il Barcellona, alla ricerca di un centrale difensivo a seguito del grave infortunio rimediato da Christensen e dell'assenza a tempo indeterminato di Araujo per problemi personali.
Secondo Alfredo Pedullà, se De Vrij dovesse partire durante la sessione invernale di calciomercato, l'Inter proverebbe ad andare su Tarik Muharemovic, giovane del Sassuolo sul quale la Juventus vanta una percentuale sulla rivendita. Altro profilo monitorato è quello di Rafik Belghali del Verona, ma resta comunque improbabile che i nerazzurri chiudano grosse operazioni a gennaio.