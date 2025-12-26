Ex Lazio | Caos su Cissé: che attacco verso gli argentini!
Attacco diretto di Djibril Cissé all'Argentina. L'ex attaccante della Lazio, tra le altre, ha parlato della rivalità dei francesi con il popolo sudamericano, in particolare dopo la sconfitta nella finale dell'ultimo Mondiale del 2022 giocato in Qatar.
In quel caso era stata proprio la squadra di Scaloni e Messi a battere la Francia di Mbappé ai rigori. Cissé adesso sogna la rivincita, a partire dal torneo di quest'estate. Ecco ciò che ha detto ai microfoni de L'Equipe: "Dopo aver visto le immagini della finale del Mondiale, ero furioso. Provo molto odio nei confronti dell'Argentina".
"Al momento, è il nostro nemico principale. Voglio vincere la terza stella nell'ultima partita di Messi ai Mondiali. Abbiamo due o tre conti in sospeso con l'Argentina".