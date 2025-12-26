Roma, tegola Pellegrini: confermato il lungo stop, l'esito degli esami

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 - È arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Pellegrini. Il lungo stop è confermato, il giallorosso ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero - riporta il Corriere dello Sport - sono tra le 3 e le 4 settimane. Il centrocampista salterà sicuramente le prossime sfide contro il Genoa e l'Atalanta, poi sarà da valutare il suo recupero.

Il giorno di Natale non ha portato buone notizie in casa Roma. Nella seduta di allenamento che si è svolta alla vigilia, Pellegrini si è infortunato: un problema al quadricipite che ha continuato a procuragli dolore anche nella sessione di lavoro di ieri.

Nella giornata di oggi, riporta la Gazzetta dello Sport, il giallorosso si sottoporrà a esami strumentali che chiariranno meglio le sue condizioni e gli eventuali tempi di recupero. Gasperini è in apprensione, si teme una lesione che costringerebbe il centrocampista ai box non solo col Genoa, ma anche con Atalanta e Lecce.

