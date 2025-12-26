Udinese - Lazio, data e orario della conferenza di Runjaic
26.12.2025 08:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Giornata di vigilia in casa di Udinese e Lazio, domani - sabato 27 dicembre - alle 18 scenderanno in campo al Bluenergy Stadium per la diciassettesima giornata di Serie A. Entrambe sono intenzionate a chiudere l'anno nel migliore dei modi, in palio ci sono punti preziosi per il loro percorso.
Per presentare l'incontro, alle 10:30 di oggi - venerdì 26 dicembre - interverrà in conferenza stampa il tecnico dei friulani. Kosta Runjaic parlerà dalla sala stampa dello stadio.
