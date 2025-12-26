Calciomercato, dall'Italia all'Europa: quando inizia la sessione invernale

Manca poco all'apertura del calciomercato invernale. Ecco le date di apertura e chiusura in Italia, in Europa e nel resto del mondo

È ufficialmente partito il countdown per la finestra invernale di trasferimenti. I club, non tutti, sono alle prese con emergenze di vario tipo tra infortuni e Coppa d’Africa e hanno necessità di rimpinguare la rosa per garantire ai tecnici un organico adeguato per affrontare la seconda parte di stagione e i vari impegni in calendario che non riguardano solo il campionato.

ITALIA E EUROPA - Alcune società hanno già in ballo delle trattative che sperano di riuscire a concludere e ufficializzare con l’apertura della sessione mentre altre cercheranno di approfondire discorsi e contatti anche in prospettiva del futuro. In Italia la finestra invernale prenderà il via il 2 gennaio 2026 e chiuderà i battenti il 2 febbraio, così come in Olanda e in Spagna. La Francia anticipa di un giorno l’apertura, il 1° gennaio, la chiusura sarà lo stesso giorno della Serie A. Inghilterra e Turchia invece, apriranno le danze il 1° gennaio e avranno a disposizione qualche giorno in più rispetto all’Italia: il mercato da loro chiuderà il 3 febbraio. Se la prende comoda la Grecia, l’inizio è previsto nello stesso giorno dei precedenti paesi ma la chiusura avverrà il 6 febbraio. Due giorni dopo il Portogallo che invece, aprirà e chiuderà i battenti rispettivamente il 2 gennaio e il 4 febbraio.

MONDO - Nel resto del mondo, un occhio particolare va sempre dato all’Arabia Saudita e al Qatar. Nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di essere una vera e propria spina nel fianco per il mercato europeo attirando tantissimi giocatori. I club qatarioti avranno la possibilità di ufficializzare i trasferimenti dal 31 dicembre al 31 gennaio 2026 mentre i sauditi dal 1° gennaio al 1° febbraio.

