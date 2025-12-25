Calciomercato Lazio | Raspadori, niente prestito: l'Atletico ha fissato il prezzo
Derby di mercato per Raspadori. Gasperini lo vuole, così come Sarri. Il suo futuro sembra essere di nuovo in Italia, nella Capitale. La Roma, in particolare, spinge forte per il suo acquisto in attacco, insieme a quello di Zirkzee dal Manchester United. La Lazio invece è più indietro nella corsa.
L'ex Napoli si è trasferito all'Atletico Madrid solo quest'estate, ma visto il poco spazio può già lasciare la Spagna a gennaio. Fin qui ha giocato solo 326 minuti in 14 partite (con due gol e due assist), per questo può cambiare di nuovo squadra. La squadra di Simeone però non ha intenzione di lasciarlo partire in prestito.
Come riportato da Marca, il prezzo per acquistare Raspadori è di 22 milioni di euro, la stessa cifra spesa dall'Atletico Madrid per acquistarlo dal Napoli. La Lazio, che ora può operare liberamente a gennaio, è avvisata, così come la Roma. L'offerta dei giallorossi in prestito per un prestito di due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 (a meno che non sia obbligatorio) potrebbe non bastare.