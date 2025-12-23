Lazio, mercato sbloccato a gennaio: c'è il via libera della Commissione

Il via libera è arrivato: la Lazio può finalmente tornare a fare mercato. È questo il responso comunicato alla Federcalcio dalla Commissione governativa, presieduta dal professor Atelli, che si è espressa oggi sui bilanci relativi a tutti i club di Serie A, B e C.

Come appreso dalla nostra redazione, dopo il blocco sulle operazioni in entrata imposto la scorsa estate, il club biancoceleste ha rispettato il valore di 0,8 nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi alla data del 30 settembre, e a gennaio potrà dunque tornare a fare mercato liberamente, senza penalità o limiti di alcun tipo.

Il responso della nuova Authority, subentrata alla vecchia Covisoc, è arrivato subito dopo l'ora di pranzo e ha evidenziato come 18 squadre di Serie A su 20 siano rientrate nei parametri e potranno, dunque, muoversi liberamente a gennaio. Le altre due, Napoli e Pisa, si ritrovano, invece, sopra la soglia dell'80% e saranno dunque costrette a operare a saldo zero.