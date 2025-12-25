Lazio, è il compleanno di Onazi: gli auguri del club
Ogenyi Onazi compie 33 anni. In occasione del compleanno dell'ex centrocampista biancoceleste, la Lazio ha voluto rivolgergli un augurio speciale attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito.
"L’ex centrocampista biancoceleste spegne oggi 33 candeline. Eddy Onazi è approdato in biancoceleste nel 2011, vestendo la maglia della Lazio fino al 2016.
Onazi ha totalizzato nella Capitale 110 presenze tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League ed Europa League, realizzando 7 reti. Con la maglia biancoceleste ha conquistato anche la Coppa Italia 2012/2013".
