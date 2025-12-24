Agostinelli: "Lazio, ecco cosa farei sul mercato. E su Castellanos..."

In collegamento a Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato del prossimo mercato della Lazio, che sarà sbloccato totalmente dopo la decisione della Commissione. Di seguito le sue parole.

“Se fossi Sarri chiederei un centrocampista che dia qualità alla squadra e che possa arrivare in doppia cifra ed un grande attaccante. La Lazio ha una grande organizzazione difensiva, se si riesce ad aggiungere questi due tasselli le cose sarebbe diverse. La batteria degli esterni offensivi mi sta bene, ma davanti serve uno più forte del Taty ed un centrocampista alla Milinkovic-Savic. E’ lì che si farebbe un salto di qualità.

"Samardžić e Maldini servirebbero molto. Con Insigne starei apposto sugli esterni, poi serve uno che sappia rifinire. Bresciani è una bella mezzala, uno che si sa inserire che servirebbe, ma la priorità è aggiungere un elemento in grado di creare. Non parlo di campionissimi, ma di giocatori che potrebbero essere alla nostra portata. Se poi, anche questi non sono raggiungibili, andrei su giovani con caratteristiche specifiche. La cosa importante è andare dietro alle esigenze di Sarri, altrimenti è inutile”.