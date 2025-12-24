Rambaudi: "Contro l'Udinese sarà difficile. Samardzic? Serve alla Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Ospite ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha detto la sua su alcuni nomi accostati alla Lazio per gennaio, proiettandosi, poi, alla prossima sfida contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni:

“La notizia del mercato cambia poco, dipende da chi si vuole prendere e da come si vuole rinforzare. Sarri sa benissimo che non può avere tanto, un po’ come tutte le squadre a gennaio. Il profilo di Samardzic mi piace, è vero che non gioca ma non è mai stato ai margini; è un giocatore che serve alla Lazio per alcune giocate, l’imprevedibilità, per mandare in gol gli attaccanti. Va educato in quello che vuole Sarri, però ha esperienza e sa cosa deve fare".

"Presidente, ds e allenatore devono preparare un percorso che metta tutti d’accordo, che faccia chiarezza al tifoso. Siamo sempre alle solite, dobbiamo capire se il presidente è intenzionato a farlo. Se hai una base solida i calciatori poi si interessano, o sono spronati a venire alla Lazio. Io non voglio giocatori che fanno bene due mesi e poi vogliono andar via se non gli fanno il contratto. Anche i giocatori vanno ‘educati’, devono dimostrare di essere da Lazio. Quindi serve un progetto tecnico, che dia entusiasmo. C’è tutto questo?".

"L’Udinese la conosciamo, è una squadra fisica, organizzata nel suo gioco. Indifferentemente dal clima e dal ritiro, la Lazio deve fare una partita super per vincere a Udine. Recuperi Zaccagni ed è già una cosa positiva, in mezzo al campo, al di là del modulo, ci deve essere la fame vista in queste ultime settimane. La gara sarà difficile, lo sapevamo, ma la Lazio deve vincere e sono fiducioso".

"Valentin Carboni? Mi piace. Direi o lui o Samardzic, dipende dove Sarri crede di riuscire a tiare fuori di più. Forse Samardzic ad oggi dà qualche garanzia in più”.