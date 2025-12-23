Calciomercato Lazio | Castellanos-Flamengo: operazione in salita. I dettagli
La Lazio potrà fare mercato a gennaio e, per questo, la società biancoceleste in queste settimane dovrà lavorare duramente per cercare di accontentare le richieste di mister Sarri. Oltre alle entrate il ds Fabiani dovrà lavorare anche sul mercato in uscita e, in questo senso, al centro della scena c’è il Taty Castellanos.
L’argentino è considerato da mister Sarri un elemento importante ma sacrificabile davanti a una buona offerta. Sulle tracce del Taty c’è il Flamengo che ha messo sul tavolo un’offerta da 25 milioni di euro. Castellanos però non sembra essere convinto della destinazione: la sua priorità rimane infatti l’Europa per provare a giocarsi tutte le chance per strappare la convocazione al Mondiale del 2026.
Una situazione confermata anche da Alberto Abbate ai microfoni di Radio Laziale: “Castellanos-Flamengo: se dovessero arrivare anche 40 milioni, l’argentino non partirebbe perché non è una meta che accetterebbe e vuole ancora giocarsi le ridottissime chance di andare al mondiale”.
