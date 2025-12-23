Calciomercato Lazio | Loftus-Cheek, un club prepara l’offerta: i dettagli

Loftus-Cheek è finito nel mirino di diverse squadre, ma solo una sarebbe pronta a tentare l'affondo. Il rossonero starebbe valutando l'idea

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Loftus - Cheek piace a tanti e non solo alla Lazio. Allegri lo considera un titolare aggiunto, un jolly ma visto che il contratto è prossimo alla scadenza e di rinnovo non si parla, sia il giocatore sia la società stanno valutando il da farsi.

L’ex Chelsea è particolarmente apprezzato in Premier League oltre che in Serie A, da Sarri e anche dal Napoli ma il club rossonero non ha intenzione di cederlo e rinforzare una diretta concorrente. Per i biancocelesti invece, l’operazione è considerata non alla portata per questione di costi e stipendi. Attenzione però alla Turchia perché - si legge su TMW - il Besiktas lo avrebbe messo nel mirino con la possibilità di mettere sul piatto lo stesso stipendio attuale, circa 4,2 milioni di euro netti, allungando fino al 2029. Il giocatore sta facendo delle valutazioni insieme al suo entourage.

