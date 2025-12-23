Bergomi svela: "Mi volevano Lazio e Roma. Ho rifiutato perché..."
23.12.2025 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per l'ex difensore Beppe Bergomi, che tornando sulla sua carriera all'Inter ha rivelato di quando è stato vicino a firmare per la Lazio.
Di seguito le sue parole: "Avevo 20 anni, Trapattoni dalla Juve mi chiese di andare là e, quando gli dissi che non me la sentivo, mi rispose “fai bene”".
"In un’altra epoca, negativa, avevo ricevuto dei sondaggi di Roma e Lazio, e Bagnoli mi disse in milanese: “Ti te stè chi”, “tu resti qua”. Quando passi tanto tempo in una squadra che vince poco, allora guadagni rispetto e amore".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.