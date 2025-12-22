Lazio, Sarri aspetta Lotito al varco. Intanto Atalanta e Fiorentina...

Il tecnico ha ribadito più volte di accettare tutto fino a giugno, ma se a gennaio non verrà accontentato potrebbe ascoltare le proposte di altri club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo i gravi errori arbitrali, Sarri e la squadra si aspettavano una presa di posizione da parte della società, che invece è rimasta in silenzio. Un silenzio assordante, che si riflette anche sul fronte mercato. "Penso che mi diranno qualcosa di definitivo a breve", aveva detto dopo la gara con l’Inter. Quaranta giorni dopo, il tecnico appare più cupo e ammette di non sapere ancora "assolutamente nulla".

Ora Sarri aspetta Lotito al varco. Nessuna ipotesi di dimissioni, ma un messaggio chiaro riportato dal Messaggero: se a gennaio non arriveranno tre o quattro rinforzi, a giugno ascolterà le proposte dei club interessati, tra cui Atalanta e soprattutto Fiorentina, già tornate a farsi avanti. Lo aveva lasciato intendere anche il 9 novembre: "Fino a giugno accetterò tutto per la promessa fatta alla squadra e al popolo laziale". Sabato a Dazn ha solo cambiato verbo: "Sopporterò tutto, perché ho fatto una scelta". Una sfumatura che racconta molto.

In conferenza stampa Sarri ha poi precisato anche il discorso sul futuro: "Chiudere la carriera alla Lazio è un augurio che mi faccio, una storia che mi farebbe immensamente piacere. Ma purtroppo non dipende solo da me". Per il tecnico, squadra, staff e tifosi stanno già facendo il massimo, ma adesso la palla passa alla società.