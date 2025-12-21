Fiorentina, prima vittoria in Serie A! Udinese demolita, la Lazio resta ottava
Un piccolo grande regalo di Natale. Se lo fa la Fiorentina, che aspetta il 21 dicembre per vincere la prima partita in Serie A. Lo fa alzando la voce, merito anche della superiorità numerica (espulsione di Okoye dopo 8 minuti). La sblocca Mandragora, poi Gudmundsson e Ndour arrotondano il risultato prima dell'intervallo. Nella ripresa doppietta di Kean, nel mezzo lo splendido ma inutile gol di Solet.
La Fiorentina sale così a 9 punti in classifica, due in meno del Pisa penultimo. Adesso la salvezza dista cinque punti (il Parma ha una partita in meno). Dall'altra parte buone notizie per la Lazio: dopo il Sassuolo, anche l'Udinese finiesce ko.
Niente sorpassi in classifica, con la squadra di Sarri che rimane ottava nonostante il pareggio di sabato con la Cremonese. E tra una settimana ci sarà proprio lo scontro diretto, in casa dei friulani, che non potranno contare sullo squalificato Okoye.