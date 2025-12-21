Umtiti elogia Baroni: "Lo stimo, alla Lazio ha fatto grandi cose"
Nella lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Samuel Umtiti ha parlato della sua esperienza vissuta al Lecce in Serie A. Proprio in giallorosso ha conosciuto Marco Baroni, l'anno scorso allenatore della Lazio. Di seguito il suo pensiero sul tecnico.
“In Italia stimo Baroni perché l’ho visto adattarsi a ogni contesto. Nel mio Lecce non c’erano i mezzi per giocare come avrebbe desiderato, eppure raggiunse la salvezza valorizzando ciò che aveva a disposizione. Più tardi ha fatto vedere grandi cose. Verona, Lazio, ora Torino. Le sue squadre giocano bene e lui fa della comunicazione il suo punto di forza”.
“Oggi mi godo la famiglia e mi tengo impegnato. Vivo a Parigi ma vado spesso a Barcellona, commento la Serie A per Dazn in Francia e studio da allenatore. Il Lecce? La prospettiva mi affascinava e, dopo aver giocato in Francia e in Spagna, sentivo la necessità di scoprire il vostro calcio. Arturo Canales, il mio procuratore, mi parlò del Lecce e, fortunatamente, mi convinse: in Italia si matura tanto tatticamente, specialmente se sei un difensore”.