Lazio, Pellegrini sugli arbitri: "Serve chiarezza, c'è qualcosa che non va"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luca Pellegrini ha parlato anche degli arbitri nel corso della conferenza stampa post-Cremonese. Ecco le parole del difensore, sia sull'arbitro Pairetto che sull'operato dei direttori di gara in generale:

"Non voglio dare giudizi su nessuno, ma qualcosa che non torna c’è. La chiarezza di tante decisioni non la vedo, guardando altre partite, non riesco a tirare una linea universale, si vedono interpretazioni diverse anche nella stessa situazione. Avrei voluto qualcosa di più, però le devo rivedere, non riesco a darti una valutazione oggettiva. Se usciva qualcosa di più, saremmo stati contenti. Pairetto? Non ci ho parlato, ci parla il capitano. Ho chiesto una cosa nel primo tempo, è stato anche disponibile. Non sono andato a parlare, perché poi in queste situazioni è molto facile prendere cartellini gialli o rossi, quindi ho preferito farmi da parte.

C’è l’arbitro, guardalinee, Var, immagini. Gli strumenti ci sono, avessimo fatto questo discorso quando ho iniziato a giocare, è ok. Ora la vedo difficile. La sensazione a volte è che qualcosa che non torni c’è. Indipendentemente dal metodo e dal sistemo d’arbitraggio, la Cremonese fa nove falli nel primo tempo, primo fallo nostro e Pedro ha preso il giallo. È difficile fare l’arbitro, e questo è da mettere in conto. Se uniamo le forze e cerchiamo di fare chiarezza tutti quanti, ne beneficerebbero tutti".