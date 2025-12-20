Lazio, Gila tocca quota 100 presenze: il club lo celebra - FOTO
20.12.2025 18:05 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
100 volte Mario Gila. In occasione della sfida di campionato tra Lazio e Cremonese, il difensore spagnolo ha raggiunto le cento presenze con la maglia biancoceleste.
La società ha voluto celebrare questi traguardo raggiunto dall'ex centrale del Real Madrid dedicandogli una grafica pubblicata sui propri account social. Di seguito l'immagine.
1⃣0⃣0⃣ in biancoceleste per @MarioGila00 🩵#LazioCremonese #AvantiLazio pic.twitter.com/eOYgH7IiMM— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 20, 2025
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.