Cremonese, Nicola a Dazn: "La Lazio è una squadra vera. Servirà..."

20.12.2025 17:25 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Ospite ai microfoni di Dazn, il tecnico dei grigiorossi Davide Nicola ha presentato l'imminente sfida tra Lazio e Cremonese. Di seguito le sue parole:

“400 panchine tra i professionisti? Non mi interessano i numeri. L’importante è andare sempre avanti e vedere sempre avanti”.

“Noi tiriamo con la volontà di poter essere pericolosi, non sempre in tutte le posizioni serve tirare. Certo è che se aumentiamo le azioni per andare in quelle posizioni in cui possiamo essere più efficaci meglio ancora”.

“Lazio? È una squadra forte, però questo pone una sfida. Abbiamo a che fare con una squadra vera e bisognerà essere molto abili e provare piacere in fare quello che dobbiamo fare. L’importante è esprimere sé stessi”.

“Cambi di formazione? Non cambia nulla nell’idea che abbiamo. Possono cambiare caratteristiche legate a certi movimenti. Non tutti hanno 90 minuti belli intensi”.

