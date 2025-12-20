La Lazio come il Bayern Monaco: il podio delle migliori difese d'Europa
La Lazio alza il muro. La difesa è il punto di forza della squadra di Sarri, tanto da essere sul podio delle migliori in Europa.
20.12.2025 10:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Ormai la difesa è una certezza, un marchio di fabbrica. Maurizio Sarri ha creato un muro, sovvertendo i numeri dello scorso anno e creando una struttura in grado di essere credibile in un campionato in cui è stata l'unica a non potersi rinforzare.
Nonostante tutto, la Lazio è in corsa per l'Europa. La Lazio gioca bene e si difende meglio. Tanto da essere considerabile una delle migliori difese d'Europa, alla pari del Bayern Monaco.
Come riporta La Repubblica, i biancoceelsti sono sul podio a parità di reti con il Bayern Monaco (11). Davanti ai bavaresi e ai capitolini, solo l'Arsenal (10) e la Roma (8).