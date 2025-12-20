Bologna, Immobile decisivo in Supercoppa: "Qui ho trovato una famiglia"
Ciro re dal dischetto. Il tempo passa, ma le vecchie abitudini non cambiano. Ciro Immobile si dimostra ancora glaciale dagli undici metri, siglando il rigore decisivo per battere l'Inter e arrivare in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.
Una lotteria dei rigori maledetta, con 5 errori sommando i tiratori di entrambe le compagini. Ciro però non sbaglia e fa avvicinare il Bologna di Italiano a un altro trofeo, ma davanti ci sarà prima Conte.
Intervenuto nel post-partita ai microfoni di Italia 1, l'ex attaccante della Lazio ha parlato ai microfoni di Italia 1. Ecco di seguito le sue parole:
"I rigori sono una lotteria, è stato bravo Ravaglia a pararne due. Il gol mi serviva, sono stati mesi di sofferenza ma qui ho trovato una famiglia e sono felice per la squadra. Il Napoli è in forma, ma è una finale secca e ce la possiamo giocare per portare a casa la coppa".