Lazio, attesa all’Olimpico: possibile esordio per l’aquila Flaminia
RASSEGNA STAMPA - Oggi all’Olimpico, in occasione della sfida contro la Cremonese, potrebbe arrivare il momento del debutto di Flaminia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, La Lazio mantiene ancora il massimo riserbo, ma i progressi registrati nell’ultima settimana, documentati anche sui canali ufficiali del club, aprono alla possibilità dell’esordio in volo dell’aquila Flaminia questo pomeriggio, davanti a circa 40 mila spettatori.
Superato questo primo passo, in futuro Flaminia potrebbe seguire le orme di Olympia, di cui ha raccolto l’eredità, prendendo parte alle numerose iniziative benefiche promosse dalla società biancoceleste.
L’ultima si è svolta presso il Policlinico Umberto I, dove Unicef Italia e Clementoni hanno consegnato ai bambini ricoverati i kit del “Regalo sospeso”, alla presenza di Basic, Isaksen e del giovane Farcomeni.