Cattelan con una maglia vintage della Lazio: lo scatto - FOTO
Alessandro Cattelan ha sfoggiato una maglia d'altri tempi, direttamente dagli anni '90. Il protagonista è un centravanti idolo di diverse generazioni biancocelesti.
20.12.2025 10:30 di Simone Locusta
© foto di www.imagephotoagency.it
Una maglia dal passato nelle mani di uno dei volti più iconici della televisione italiana. Alessandro Cattelan, conduttore e showman televisivo, ha pubblicato sui propri profili social una foto con una maglia proveniente direttamente dagli anni '90.
Il protagonista, taggato direttamente sulla storia social, proviene direttamente dagli anni '90. Si tratta di Pierluigi Casiraghi, centravanti che ha collezionato 140 presenze con la maglia biancoceleste, siglando 41 reti.
Un beniamino per i tifosi laziali che hanno vissuto quegli anni, ma evidentemente anche per i tifosi di altre squadre. Proprio come Cattelan, noto tifoso interista. Di seguito lo scatto.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.