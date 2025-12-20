Lazio, mai due vittorie di fila in stagione: Sarri vuole sfatare il tabù

RASSEGNA STAMPA - Sono due le partite rimanenti, poi il 2025 sarà concluso e si potranno tirare le somme. Un anno solare fatto di alti e bassi, forse troppo. Sarri ha dato un po' di stabilità rispetto alla stagione precedente, ad esempio facendo tornare l'Olimpico, ma anche questa Lazio non spicca troppo per continuità.

Nella giornata di oggi la Lazio ospiterà la Cremonese di Davide Nicola all'Olimpico, i tre punti devono essere obbligatori se si vuole puntare seriamente all'Europa. Chiudere l'anno battendo Cremonese e Udinese vorrebbe dire rilanciare le proprie ambizione dare un messaggio al campionato.

Tra il dire e il fare, però, ci sono le statistiche. Infatti, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio non è mai riuscita a vincere due partite di fila in stagione. Sarri cerca continuità, poi aspetta il mercato per un po' di aiuto.