Lazio, Cataldi unica certezza: faro e leader a centrocampo

Sarà il capitano contro la Cremonese vista la squalifica di Zaccagni e guiderà una squadra in piena emergenza

RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi è il simbolo della nuova Lazio: più maturo, continuo e leader del centrocampo. L’esperienza a Firenze lo ha rigenerato, permettendogli di gestire meglio emozioni e ritmo. Con l’assenza prolungata di Rovella, è diventato un punto fermo: ha aumentato il minutaggio, regge i novanta minuti e incassa anche le ovazioni dei tifosi. Al Tardini, ricorda il Messaggero, è stato protagonista con una prestazione di alto livello e l’assist decisivo per il gol di Noslin, mostrando personalità e spirito da capitano.

Contro la Cremonese tornerà a indossare la fascia per la squalifica di Zaccagni, guidando una squadra in piena emergenza, soprattutto a centrocampo e in attacco, con otto assenti tra infortuni e Coppa d’Africa. Cataldi è un leader vero che ha difeso il gruppo e contestato alcune decisioni arbitrali, in particolare l’espulsione di Basic, per la quale la Lazio presenterà ricorso, anche in vista della delicata trasferta di Udine.

Sarri ha trasformato Cataldi dal punto di vista tecnico-tattico e ora ne raccoglie i frutti. Il club valuta l’idea di affiancargli un vice regista e sarebbe perfetto Ilic del Torino, ma tutto dipenderà dal recupero di Rovella. Intanto, con questo Cataldi, nessun posto è più garantito: la Lazio ha trovato una certezza nuova in mezzo al campo.