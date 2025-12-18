Supercoppa italiana, tutto pronto a Riad: il programma
È il giorno della Supercoppa italiana. La competizione, giunta alla sua trentottesima edizione, partirà questa sera a Riad con il match tra Napoli e Milan in programma alle 20. La formula a quattro squadre è stata confermata, con la seconda semifinale tra Bologna e Inter che si giocherà domani allo stesso orario.
Le vincenti delle due sfide si sfideranno in finale il 22 dicembre, sempre in Arabia Saudita. Chivu vuole alzare il suo primo trofeo da allenatore dell'Inter; Allegri vuole tornare a farlo a quasi 15 anni dall'ultima volta. Conte e Italiano vogliono il bis anche quest'anno, dopo aver vinto rispettivamente lo Scudetto e la Coppa Italia. Ecco di seguito il programma:
NAPOLI - MILAN (Giovedì 18 dicembre Ore 20:00)
BOLOGNA - INTER (Venerdì 19 dicembre ore 20:00)
FINALE (Lunedì 22 dicembre ore 20:00)