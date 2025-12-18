Lazio, da Basic a Gila passando per Romagnoli: il punto di Cardone sui rinnovi

Le parole del giornalista de La Repubblica Giulio Cardone in merito al mercato della Lazio e anche alla questione rinnovi

Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto sul mercato della Lazio e non solo: "La Lazio ha chiuso ieri in borsa in clamoroso rialzo, quindi quello che sta accadendo dall’altra parte del mondo al momento ha portato un risvolto positivo. Raspadori? Ieri c’è stata un’accelerazione della Roma; Gasperini lo farebbe giocare da esterno, con Sarri agirebbe da falso nove".

"Mercato Lazio? Sabato si riunisce la Commissione governativa che dovrà emettere il verdetto sui vari club di Serie A; è probabile che Lotito stavolta versi la cifra necessaria per tornare entro la soglia dello 0,8 nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi. Intanto Sarri lavora per i rinnovi di diversi giocatori come Basic, Marusic, Romagnoli; Gila non credo, ha deciso di non rinnovare".

"Ieri non si sono allenati per febbre Noslin e Romagnoli, ma la speranza e che tornino regolarmente a lavorare in vista della Cremonese. Basic? I margini per vincere il ricorso per me ci sono, staremo a vedere se potrà tornare a Udine”.

