U15 travolgenti nel derby, U18 combattivi: bilancio in parità per i Marines

Ultimo impegno stagionale in casa per le formazioni U15 e U18 dei Lazio Marines, che hanno chiuso il doppio derby contro i Legionari Roma con un bilancio in parità: una vittoria netta e una sconfitta, entrambe ricche di spunti.

U15 — Ultimo test prima dei playoffs: Legio travolta 58-8

Gli U15 erano chiamati a una gara di attenzione, ultimo passo prima dei playoffs. I Legionari, liberi da pressioni di classifica, rappresentavano un avversario da non sottovalutare.

La squadra di Coach Frisicaro ha invece interpretato la partita nel modo migliore possibile, partendo fortissimo e imponendo subito il proprio ritmo. Ancora una volta è stato Chris Martinez a guidare l’attacco: nonostante convivesse da settimane con un problema all’adduttore, il quarterback biancoceleste ha messo in mostra tutte le sue qualità.

La difesa ha disputato una gara praticamente perfetta e l’incontro è stato di fatto chiuso già nel primo tempo, con i Marines avanti di 36 punti. Nel finale sono arrivate altre due segnature che hanno fissato il punteggio sul 58-8, confermando l’ottimo momento del gruppo in vista dei playoffs.

U18 — Buona partenza, poi la fisicità dei Legionari fa la differenza

Scenario diverso nella seconda partita di giornata. Gli U18, reduci da diverse prestazioni di grande coraggio ma ancora senza successi, affrontavano una formazione dei Legionari fisica e molto concreta, con un gioco semplice ma efficace.

Nonostante le difficoltà, l’avvio dei biancocelesti è stato eccellente: Andrea Scarselletta ha guidato con autorità il primo drive offensivo, chiuso dal touchdown di Manuel Cartolari e dalla trasformazione di Jacob Regio per l’8-0 iniziale.

La reazione dei Legionari non si è fatta attendere e, colpendo per via aerea, gli ospiti sono rientrati subito in partita. Da quel momento i Marines hanno provato più volte a tornare a segnare senza riuscirci, mentre i giallorossi, affidandosi a un gioco di corsa potente, hanno prima operato il sorpasso e poi allungato.

Il match si è chiuso sul 21-8 per i Legionari.

Prossimo appuntamento

Per gli U18 ora l’ultima chiamata stagionale: domenica prossima trasferta a Massa contro i White Tigers, con l’obiettivo di chiudere l’anno nel migliore dei modi.