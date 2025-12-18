Milan, Jashari si mette l'infortunio alle spalle: "Contro la Lazio..."

Ardon Jashari vuole dimostrare chi è davvero dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per mesi. Contro la Lazio qualcosa si è intravisto...

RASSEGNA STAMPA - Ardon Jashari è uscito da un calvario lungo diversi mesi, causato da un frattura composta del perone destro rimediata a fine agosto. L'ex Bruges ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro il Napoli di stasera a Riad, valida per la semifinale di Supercoppa italiana.

Il centrocampista ha parlato del match, di Allegri, dei compagni e delle differenze tra campionato italiano e belga. Ora vuole dimostrare chi è davvero: "Mi sento molto molto bene e l'infortunio fa parte del passato. Negli ultimi due mesi ho lavorato molto in allenamento e non ho avuto mai problemi. Neppure nell'amichevole giocata durante la sosta per le nazionali (con l'Entella, ndr) o in Coppa Italia contro la Lazio. La gamba non mi dà più fastidio e sono felice di questo".

I tifosi rossoneri devono ancora vedere il vero Jashari, il lancio in Coppa Italia contro la Lazio è stato solo un assaggio: "La condizione tornerà quando giocherò con continuità. Voglio essere in fretta al top".