Lazio, è il compleanno di Gottardi: gli auguri della società
18.12.2025 12:30 di Simone Locusta
© foto di Federico Gaetano
Tanti auguri a Guerino Gottardi. L'ex Lazio, membro di una delle squadre più forti di sempre, compie oggi 55 anni. La società gli ha fatto gli auguri sui propri profili social e sul sito ufficiale:
"L’ex calciatore biancoceleste spegne oggi 55 candeline. Guerino Gottardi è approdato in biancoceleste nel 1995, vestendo con l’Aquila sul petto fino al 2004, totalizzando 5 gol in 144 presenze. Gottardi ha conquistato uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA".
