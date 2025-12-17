Calciomercato Lazio | Non solo Mandas: il Genoa pensa al grande ritorno
CALCIOMERCATO LAZIO – Una delle piste più calde degli ultimi giorni rischia di raffreddarsi. Il nome di Christos Mandas è finito in orbita Genoa, il grifone cerca un estremo difensore e si sta guardando intorno. Il profilo del greco piace, si è anche parlato di un possibile scambio di prestiti con la Lazio, con Leali che farebbe il tragitto inverso per diventare il nuovo vice Provedel.
Il portiere biancoceleste è alla ricerca di una nuova esperienza per potersi rilanciare, il prestito in Serie A è un’opportunità sa per lui che per la Lazio, nella speranza che il valore si alzi (cosa che sicuramente non può accadere restando sempre in panchina).
Mandas però non è l’unico nome in lizza per il posto. Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto riporta di come il club rossoblù sia in procinto di effettuare un tentativo concreto per il ritorno di Mattia Perin, relegato da anni a dodicesimo nella Juventus.
I bianconeri sono però restii, Perin si è sempre dimostrato un portiere affidabile e all’altezza. Proprio per questo motivo, Moretto riferisce che l’operazione rimane molto difficile, ma il Genoa rimane intenzionato a effettuare un tentativo concreto nelle prossime settimane.