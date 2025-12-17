Juve, caos nello spogliatoio per David? Locatelli interviene
Riflettori su Jonathan David. L’attenzione è stata attirata a seguito del suo reale inserimento nello spogliatoio della Juventus. Come riporta TMW però, ora stanno arrivando smentite da parte dei protagonisti della vicenda.
Dopo Perin, arriva ora un segnale anche dal capitano della Juventus. Il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ha mostrato una foto di sé e del compagno di squadra David, taggandolo nella Instagram Stories con delle emoji di cuori a corredo del messaggio.
Ma cosa è emerso su Jonathan David? Oltre ai problemi tecnici e di inserimento negli schemi offensivi della Juventus, sul centravanti è emersa anche una difficoltà nel rapporto con i compagni di squadra, che lo avrebbero escluso da chat sulle app di messaggistica e da eventi collettivi, come per esempio delle cene. Dallo spogliatoio bianconero però arrivano delle smentite.