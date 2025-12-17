Lazio, Mattei: "La presenza al Nasdaq non nasce da Lotito. Sul Taty..."
Ospite ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha sottolineato come la presenza della Lazio al Nasdaq non sia stata un'idea di Lotito, ma da un contatto tra Emanuele Floridi, portavoce e Responsabile Strategia e Organizzazione della Comunicazione del club, e Salvatore Palella, un imprenditore italo-americano. Queste le sue parole:
“Questa presenza al Nasdaq non nasce da Lotito, ma dal contatto Floridi-Salvatore Palella. Quest’ultimo dal mondo dei monopattini è passato ad acquistare il quotidiano La Sicilia e alcune quote dell’Ansa; è un imprenditore rampante".
"Lotito chiede 30 milioni per Castellanos, per questo voglio parlare dopo. In partenza sono scettico in vista del mercato di gennaio, ma comunque aspetto i fatti. Detto questo comunque ci sono attaccanti pagati tanto, come Piccoli per fare un nome".
"Arbitri? Ramon ha lo zigomo di sinistra gonfio, eppure Mancini non è stato sanzionato”.