Lazio, Flaminio e mercato: i prossimi giorni saranno decisivi

RASSEGNA STAMPA - Sono giorni di attesa per la Lazio, a breve arriveranno novità sul Flaminio e sul mercato. Lotito è certo di poter regalare ai tifosi una casa, ma il 22 dicembre, quando la Roma dovrebbe depositare il suo progetto, arriveranno news sul da farsi. A riportarlo è Il Messaggero. Il nodo è il diritto di superficie a cui il sindaco Gualtieri aveva aperto, ma solo una volta ottenuto da Lotito l’ok da parte della Soprintendenza. Il caso di cessione di bene vincolato, questa ha per legge la possibilità di esercitare il diritto di prelazione ed è un rischio che va azzerato.

Intanto, qualche giorno prima potrebbero arrivare i verdetti della Commissione che ha fissato entro sabato 20 dicembre l’ultima riunione prima della trasmissione dei bilanci del calcio. La Figc comunicherà ai rispettivi club i riscontri. Ma se i conti sono stati già fatti in casa Lazio perché non si sa cosa succederà? La risposta, riferisce il quotidiano, è che tra il mercato bloccato a “saldo zero” e quello “libero” c’è un vecchio credito legato ai diritti tv. Il patron lo avrebbe inserito nella trimestrale di settembre, ma è difficile che la commissione possa farlo valere perché legato a una battaglia legale ancora aperta e quindi non è ancora quantificabile. Al di là di questo, la Commissione verificherà anche la somma da immettere per rientrare nella soglia dell’80% “ del costo del lavoro allargato”.

