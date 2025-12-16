Serie A, Keita vede bene la Lazio: le parole dell'ex biancoceleste

Keita Balde, ex attaccante di Inter e Lazio, ha parlato di alcune squadre di Serie A a margine della presentazione dell'Album Panini dedicato alla Serie B.

L'ex attaccante di Inter, Sampdoria e Lazio Keita Balde è intervenuto a margine della presentazione dell'Album Panini dedicato alla Serie B. L'attuale centravanti del Monza si è espresso sulla situazione di alcune squadre di Serie A, citando anche Inter e Lazio, due club in cui ha militato. Di seguito le sue parole riportate da TMW:

"L'Inter è una squadra fortissima, con giocatori molto forti, compatta e che già da diversi anni lavora e gioca assieme. Vedo molto bene anche la Lazio che ha fatto una bella vittoria contro il Parma nonostante qualche sofferenza, ma vedo bene anche il Milan e la Roma. Il campionato è molto bello e tutte le grandi stanno facendo quello che devono".

"Tornare all'Inter? Sì c'è stata la possibilità di tornare. Ma poi non è accaduto per alcuni dettagli che non sono stati risolti. Ci abbiamo provato, ma non è andata. In estate non ci sono stati tentativi dalla Serie A perché il mio obiettivo era restare al Monza e rinnovare con questo club".