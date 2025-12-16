Lazio | Ciao, Sinisa: tre anni fa ci lasciava Mihajlovic

Sono passati tre anni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Il suo ricordo è forte oggi come allora, indelebile nei cuori e nelle menti di ogni tifoso della Lazio.

Anni che passano come un battito di ciglia. Ne sono trascorsi tre da quando Sinisa Mihajlovic ci ha lasciati, ma l'amore, gli insegnamenti e i ricordi che ha trasmesso sono ancora qui: essi vivono nel ricordo dei tifosi che hanno avuto il piacere di esultare con lui e per lui, nelle parole di stima dei colleghi che hanno avuto l'onore di lavorarci insieme, ma soprattutto nelle parole d'amore e nelle memorie della sua famiglia.

In questo giorno speciale, sono molti i club che hanno ricordato Sinisa. Torino, Bologna, Lazio, Stella Rossa, tutte realtà in cu ha lasciato un segno indelebile. Struggenti le parole di Arianna Mihajlovic, pubblicate sul suo profilo Instagram: "Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha amati sulla terra".

L'eredità che ha lasciato Sinisa non si può racchiudere in poche parole. Oggi il suo ricordo rimane impresso nelle menti di tutti, il ricordo di un uomo dal cuore grande che ha scritto pagine importantissime nella storia del calcio italiano, e non solo. Sinisa Mihajlovic è un simbolo della Lazio, uno di quei calciatori a cui la Lazio è rimasta dentro, impressa in maniera indelebile. Nonostante le esperienze con altre casacche. Sinisa era un tifoso della Lazio e con orgoglio non esitava a mostrare la sua fede.

E allora ciao, Sinisa. Qui il tuo mancino riecheggia ancora, è diventato leggenda. Una parola degna di descrivere quello che sei stato e sarai sempre.