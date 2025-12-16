Lazio, Zaccagni e Basic: ecco le decisioni del Giudice Sportivo
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 15ª giornata di Serie A e di particolare interesse sono le scelte prese in merito alle espulsioni di Zaccagni e Basic, entrambe maturate contro il Parma.
Un turno di stop per il capitano della Lazio Mattia Zaccagni, che quindi salterà solo la gara contro la Cremonese di sabato 20 dicembre.
Due turni di squalifica invece per Basic "per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria”. Per Basic il 2025 si chiude quindi in anticipo con il croato che non ci sarà contro la Cremonese e nell’ultima gara dell’anno contro l’Udinese in programma sabato 27 dicembre alle 18.00. Sarri potrà averlo a disposizione dal big match contro il Napoli del 4 gennaio 2026.
