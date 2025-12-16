Lazio - Cremonese, il piano di Sarri: stilato il programma
16.12.2025 09:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - In attesa del verdetto del giudice sportivo, Maurizio Sarri cercherà da oggi pomeriggio di trovare la miglior soluzione contro la Cremonese, ma senza perdere di vista l’orizzonte più ampio.
Le scelte infatti dovranno tenere conto di una rosa corta e degli impegni che si avvicinano. La ripresa è fissata per oggi alle 15, poi a seguire: domani doppia seduta alle 10.30 e alle 15, giovedì ancora in campo alle 15 mentre venerdì andrà in scena rifinitura alle 16.