Calciomercato Lazio | Un terzino per Tavares: queste le condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Le strade di Nuno Tavares e Lazio sembrano allontanarsi giornata dopo giornata. Gli otto assist messi insieme nelle sue prime otto partite sono ormai un ricordo lontano.

Come riporta il Corriere dello Sport, Luca Pellegrini lo ha scavalcato nelle gerarchie ma Sarri ha comunque provato a recuperare il portoghese: lo ha difeso e rilanciato quando possibile, ma la sensazione è che la situazione stia diventando complicata. Per questo Tavares rappresenta più un rischio, motivo per cui l’allenatore lo abbia indicato tra i possibili sacrificabili di gennaio.

Chiramente, un'eventuale uscita sulla sinistra sarà possibile solo con un ingresso mirato, senza svalutare la squadra. Tra i profili che piacciono c’è quello di Aaron Martin, 28enne spagnolo del Genoa, in scadenza di contratto a fine stagione. Ma non è l’unico sul taccuino della dirigenza. Prima di qualsiasi calcolo, però, bisognerebbe cedere Tavares, con l’Arsenal che ha infatti inserito una clausola del 35% sulla futura rivendita. In passato si era parlato di interessamenti dall’Arabia Saudita, chissà che non possano tornare d’attualità.