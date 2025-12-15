Calciomercato Lazio | Spunta un centrocampista del Modena: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Modena si prepara al mercato di gennaio. La sua forza è tutta nell'avere un gruppo solido e consolidato, ma questo impone anche cautela nelle mosse che potranno essere compiute. Per i dirigenti canarini preservare l'armonia della squadra di Andrea Sottil è prioritario rispetto a qualsiasi altra iniziativa.
Nel frattempo però, come riporta la Gazzetta di Modena, Yanis Massolin, centrocampista classe 2002, con le sue ultime prestazioni avrebbe attirato le attenzioni di alcuni club, finendo sulla bocca di molti operatori di mercato.
La società che avrebbe manifestato maggior interesse sarebbe la Lazio. Alberto Bianchi, stretto collaboratore del ds Angelo Fabiani lo ha messo sotto la lente d'ingrandimento e le sue relazioni sono state molto positive.